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В Нижнекамске спасли мужчину после 10 остановок сердца

В Татарстане фельдшеры спасли пациента, у которого 10 раз остановилось сердце
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FotograFFF/Shutterstock

В Нижнекамске фельдшеры скорой помощи спасли мужчину с обширным инфарктом, у пациента 10 раз останавливалось сердце. Об этом сообщает минздрав республики Татарстан.

54-летний житель Нижнекамска почувствовал себя плохо и выпил таблетку, но сильная боль в груди только разрасталась, жена россиянина вызвала скорую помощь. После осмотра и оказания всей необходимой помощи фельдшеры приняли решение срочно доставить мужчину в приемное отделение. Но его состояние резко ухудшилось, мужчина потерял сознание, у него остановилось сердце.

«Мы сразу же начали реанимационные мероприятия. Сердце «завели», уложили пациента на носилки, только вышли в подъезд, сердце вновь остановилось. Прямо в подъезде мы снова начали его реанимировать, применяли непрямой массаж сердца и дефибриллятор. Как только стабилизировали состояние, положили мужчину в карету скорой, поехали. Но дорога оказалась с препятствиями, пока ехали, несколько раз останавливались, потому что останавливалось сердце», — рассказал фельдшер Раиль Ахметов.

В течение трех часов медики 10 раз восстанавливали мужчине сердечный ритм и успели довезти его до больницы. Пациента прооперировали кардиохирурги. Сейчас жизни и здоровью нижнекамца ничего не угрожает.

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