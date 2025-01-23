Россиянин похвастался бусами в СИЗО и поплатился

В Нижневартовске мужчина похвастался бусами в СИЗО и поплатился

В Нижневартовске мужчина поплатился за то, что похвастался бусами в СИЗО. Об этом сообщает muksun.fm со ссылкой на городской суд.

По информации издания, инцидент произошел, когда местный житель попал в СИЗО. Там он решил похвастаться окружающим бусами, на которых была изображена «воровская» экстремистская символика. Это заметили сотрудники правоохранительных органов.

В результате суд назначил нарушителю административный штраф в размере тысячи рублей. Бусы с запрещенной символикой у него изъяли и уничтожили.

До этого в Челябинской области суд вынес приговор местному жителю за публикацию на странице в социальных сетях. Ему назначили 14 суток административного ареста.

Ранее стало известно, что в России ужесточат наказание за демонстрацию нацистской символики.