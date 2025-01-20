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В России ужесточат наказание за демонстрацию нацистской символики

ГД рассмотрит проект об усилении наказаний за пропаганду экстремистской символики
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Государственная дума в ближайшие дни рассмотрит законопроект, которым предусматривается усиление административной ответственности за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской символики. Об этом сообщил первый заместитель председателя ГД Александр Жуков, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что Дума также рассмотрит вопрос о ратификации соглашения между правительством России и правительством Таджикистана об условиях строительства и функционирования госучреждения «Государственный русский драматический театр имени В. Маяковского» в Таджикистане.

«Принятие этих изменений позволит обеспечить дифференциацию административной ответственности и повысить эффективность противодействия соответствующим правонарушениям», — говорится в пояснении к документу.

По данным Судебного департамента при Верховном суде, число лиц, наказанных за демонстрацию и пропаганду нацистских символов, в 2023 году по сравнению с 2019 годом увеличилось почти в два раза — с 2388 до 5163.

Ранее в Воронеже антифашиста арестовали за демонстрацию нацистской символики.

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