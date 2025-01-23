Грузия поборола малярию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что Грузия теперь считается свободной от малярии страной после почти ста лет борьбы с этой проблемой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня мы поздравляем народ Грузии с десятилетиями целенаправленных и последовательных действий по ликвидации малярии», — говорится в заявлении генерального директора ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

В сообщении подчеркивается, что после долгих усилий ВОЗ сертифицировала Грузию как страну, свободную от малярии. Теперь Грузия присоединилась к 45 странам и одной территории, достигшим аналогичного статуса.

Всемирная организация здравоохранения присваивает статус свободной от малярии страны при условии получения детализированных и надежных доказательств того, что на протяжении как минимум трех лет на всей территории страны не наблюдается передачи инфекции через малярийных комаров.

Малярия является инфекционным заболеванием, передающимся через укусы комаров. Ранее ВОЗ сообщала, что, несмотря на достигнутые успехи, африканский регион все еще больше всего страдает от этой опасной болезни.

В октябре прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала Египет свободной от малярии страной.

Ранее новая вакцина от малярии показала свою эффективность.