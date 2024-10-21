В Египете ликвидировали малярию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала Египет свободной от малярии страной. Об этом сообщили в пресс-службе ВОЗ.

«Это достижение стало результатом почти 100-летних усилий египетского правительства и народа по искоренению болезни, которая присутствовала в стране с древних времен», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что Египет стал третьей страной в регионе, которой выдали сертификат об отсутствии малярии. Ранее соответствующий документ получили Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. Всего ВОЗ признала свободными от малярии 44 страны и одну территорию.

В январе всемирная организация официально подтвердила статус Кабо-Верде как государства, жителям которого больше не угрожает малярия. Ранее на африканском континенте этого удалось достичь лишь Маврикии в 1973 году и Алжиру в 2019 году.

Южноафриканские ученые из Университета Претории рассказали, как государству удалось добиться исторической победы над малярией.

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