Женщина попросила наказать мужа за то, что он уделяет слишком много внимания кошке

В Индии женщина подала в суд из-за бытового конфликта, вызванного чрезмерным вниманием мужа к их домашней кошке. Об этом сообщает Hindustan Times.

В своем иске женщина из Бангалора заявила, что муж заботится о кошке больше, чем о ней самой. При этом, утверждает истица, тесная связь ее супруга с питомцем привела к постоянным ссорам между ними. Теперь животное часто проявляет к женщине агрессию и царапает ее. Пострадавшая попросила наказать супруга за насилие и жестокость.

Однако высокий суд штата Карнатака не стал рассматривать это дело, так как судья счел, что утверждения жены не соответствуют юридическим критериям, а значит ее муж не может быть привлечен к ответственности. В суде подчеркнул, что иски, поданные из-за мелких бытовых споров, создают дополнительную нагрузку на правосудие, а значит отвлекают внимание от более важных дел.

Ранее в Москве муж-иностранец ранил ножом невзлюбившую его собаку жены.