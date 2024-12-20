Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Женщина попросила наказать мужа за то, что он уделяет слишком много внимания кошке

Жительница Индии подала в суд на мужа, приревновав его к домашней кошке
close
Depositphotos

В Индии женщина подала в суд из-за бытового конфликта, вызванного чрезмерным вниманием мужа к их домашней кошке. Об этом сообщает Hindustan Times.

В своем иске женщина из Бангалора заявила, что муж заботится о кошке больше, чем о ней самой. При этом, утверждает истица, тесная связь ее супруга с питомцем привела к постоянным ссорам между ними. Теперь животное часто проявляет к женщине агрессию и царапает ее. Пострадавшая попросила наказать супруга за насилие и жестокость.

Однако высокий суд штата Карнатака не стал рассматривать это дело, так как судья счел, что утверждения жены не соответствуют юридическим критериям, а значит ее муж не может быть привлечен к ответственности. В суде подчеркнул, что иски, поданные из-за мелких бытовых споров, создают дополнительную нагрузку на правосудие, а значит отвлекают внимание от более важных дел.

Ранее в Москве муж-иностранец ранил ножом невзлюбившую его собаку жены.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами