Россиянин отобрал деньги и документы у возлюбленной, которая решила с ним расстаться

Калининградец отобрал документы и деньги у решившей порвать с ним партнерши

В Калининграде мужчина отобрал деньги и документы у своей партнерши после того, как она решила с ним расстаться. Об этом сообщили в полиции области.

Недавно к правоохранителям обратилась 45-летняя местная жительница, которая заявила, что ее ограбил сожитель. Выяснилось, что все произошло в ходе бытового конфликта между сожителями.

Женщина сообщила 50-летнему экс-возлюбленному, что хочет разорвать отношения, но мужчина явно был к этому не готов. Он силой забрал у сожительницы российский паспорт, банковскую карту и наличные деньги, а затем покинул квартиру.

Против калининградца возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Ранее россиянин напал на жену с ножом после новости о разводе.