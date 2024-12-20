Россиянин напал на жену с ножом после новости о разводе

В Саратове 30-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью супруги после того, как пытался «уговорить» ее не уходить к другому. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Инцидент произошел в квартире Заводского района. По предварительной информации, 33-летняя женщина ушла от своего 30-летнего супруга к другому мужчине и в день ЧП еще раз заявила о серьезности своих намерений разорвать отношения с мужем. Тот с аргументами жены не соглашался и пытался удержать ее и примириться. Во время ссоры женщина сказала, что подает на развод, чем спровоцировала агрессию со стороны партнера. Он напал на нее с ножом и нанес ей многочисленные колото-резанные раны. Потерпевшую забрали в больницу. Информация о ее состоянии отсутствует.

До этого в Курганской области мужчина напал с ножом на супругу на глазах ее родственницы.

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