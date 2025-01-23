Пропавшую по дороге домой российскую школьницу нашли

Школьница, пропавшая в Железногорске Курской области, найдена живой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

«В результате масштабных поисковых мероприятий ребенок найден живым. В настоящее время состояние малолетней удовлетворительное, ей оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе ведомства, добавив, что устанавливают обстоятельства инцидента.

Информацию о том, что поиски девятилетней девочки благополучно завершились, подтвердили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» в Курской области.

Девочка пропала 22 января. Родители сообщили о том, что дочь не вернулась от подруги, которая живет в соседнем подъезде, тем же вечером. Поиски длились около суток.

Ранее пропавших в горах Крыма мать и дочь нашли живыми.