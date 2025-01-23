Мужчина выбросил с балкона свою 7-месячную дочь во время ссоры с женой

В США мужчина выбросил с балкона свою годовалую дочь во время ссоры с женой, пишет Mirror.

По данным судебных документов, Кларенс Мартин — младший во время ссоры с женой выбросил своего ребенка с балкона второго этажа, а затем поджег квартиру. Его супруга, Николь, позвонила в службу спасения, сообщив, что обнаружила дочь на земле не дышащей после падения.

«Вот что ты получаешь за то, что изменила мне», — кричал мужчина, как вспоминают соседи.

После совершения преступления Мартин попытался скрыться. Он устроил хаос на дороге, врезавшись в два автомобиля, а затем пробрался в запретную зону аэропорта через багажный конвейер. Там он надел жилет сотрудника, но был задержан властями у взлетно-посадочной полосы.

Николь, которая была с Кларенсом четыре года, рассказала полиции, что знала о его проблемах с психическим здоровьем, но не замечала тревожных признаков до трагедии. В роковой день она проснулась от того, что Мартин пинал ее и ребенка, а затем схватил дочь, когда она пыталась убежать.

В итоге американец был приговорен к пожизненному заключению, несмотря на заявления защиты о том, что Мартин страдал от психического расстройства. Он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение только через 49,5 лет.

«Это самый ужасный случай, который я когда-либо видела. Это уму непостижимо», — прокомментировала судья, зачитывая приговор.

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