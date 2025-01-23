В суде Хельсинки россиянин Торден опроверг обвинения в военных преступлениях

В суде Хельсинки были впервые заслушаны показания россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского), обвиняемого в совершении военных преступлений на Украине в 2014 году. Торден заявил, что обвинения против него несостоятельны, пишет РИА Новости.

«Торден показал, что все, в чем его обвиняют, несостоятельно», – сказала адвокат Тордена Наталия Мальгина.

По словам Мальгиной, Торден отказался давать показания во время следствия, поэтому его позиция по делу была впервые озвучена им лично в суде.

Адвокат отметила, что обвинение практически не задавало вопросов Тордену, что может свидетельствовать о сомнениях прокуроров в своей позиции.

Суд ранее рассмотрел все письменные и видеодоказательства, а также заслушал свидетелей и потерпевших. По словам Мальгиной, осталось заслушать последнего свидетеля со стороны обвинения.

«На следующей неделе заключительные речи обвинения и защиты, после чего суд будет принимать решение», – добавила Мальгина.

5 декабря сообщалось, что обвинение в Финляндии просит приговорить гражданина России Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению за якобы военные преступления, совершенные им на Украине в 2014 году.

Воислав Торден — бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его арестовали в Хельсинки в середине декабря 2023 года по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил в период 2014-2015 годов на территории Украины. В Финляндии ему может грозить пожизненное заключение.

Ранее посольство России в Финляндии рассказало, как будет защищать Тордена.