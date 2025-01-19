МВД заявило об отсутствии нарушений во время крещенских мероприятий

Во время богослужений и купаний на Крещение Господне не было допущено нарушений общественного порядка. Об этом рассказала официальный представитель российского МВД Ирина Волк, которую цитирует ТАСС.

«Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено», — сообщила Волк.

Она отметила, что безопасность россиян обеспечивали 32,5 тысячи сотрудников МВД, а также росгвардейцы, спасатели, сотрудники ЧОП, а также участники общественных формирований. При этом охранять порядок силовики продолжат до завершения крещенских мероприятий.

Православные россияне окунулись в купели в честь Крещения Господня в ночь на 19 января. Для верующих это символизирует очищение от грехов и обновление духа. Обряд часто сопровождается молитвами и песнопениями. Считается, что, если в день Крещения человек искупается в освященной воде, он будет здоров на протяжении всего года.

Как прошли купания — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Ранее в РПЦ осудили продажу платных услуг на Крещение.