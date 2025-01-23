В Испании мужчину, заявившего, что он «дипломат ООН», сняли с рейса

В Испании мужчину сняли с рейса после требования пересадить его на другое место, потому что он «дипломат ООН», пишет Daily Star.

На борту рейса Ryanair, следовавшего из Лансароте в Сантьяго-де-Компостела, произошел инцидент, который привел к задержке вылета на 40 минут. Пассажир, утверждавший, что является дипломатом ООН, отказался выполнять требования экипажа и был вынужден покинуть самолет с помощью полиции.

Мужчина настаивал на том, чтобы ему предоставили место в первом ряду, ссылаясь на свой дипломатический статус. Однако, когда бортпроводники попросили его показать посадочный талон, он отказался, заявив, что документ находится у его друга.

Ситуация обострилась, когда пассажир попытался занять место у аварийного выхода, что также противоречит правилам авиакомпании. В этот момент сотрудник аэропорта поднялся на борт и сообщил, что один из билетов не был должным образом отсканирован. Экипаж предположил, что речь идет о данном пассажире, и капитан принял решение не допускать его к полету.

«Экипаж обратился за помощью к полиции после того, как пассажир начал вести себя недисциплинированно. Он был снят с рейса. Ryanair придерживается политики нулевой терпимости к неправомерному поведению пассажиров и будет принимать решительные меры для обеспечения безопасности и комфорта остальных клиентов», — говорится в заявлении.

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