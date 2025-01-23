Ученый рассказал, как преодолеть страх полетов

Ученый рассказал, как простыми способами преодолеть страх перед полетами, пишет Independent.

Нейробиолог и эксперт по здоровью мозга доктор Брэйн Рамос, представляющий исследовательскую платформу Simply Nootropics, поделился своими инсайтами о природе страха перед полетами и дал практические рекомендации, которые помогут справиться с этим состоянием. По его словам, интенсивность страха зависит от прошлого опыта, личностных черт и общего уровня тревожности, что делает некоторых людей более склонными к аэрофобии.

Доктор Рамос предложил пять эффективных стратегий для облегчения симптомов. Первая — необходимо переосмыслить тревогу как волнение.

«Тревога и волнение вызывают схожие физические реакции, такие как учащенное сердцебиение и «бабочки» в животе. Разница лишь в том, как мы их интерпретируем», — объяснил эксперт.

Он рекомендует напоминать себе, что эти ощущения сигнализируют об энергии и ожидании, а не об опасности. Например, вместо фразы «я напуган» можно сказать: «я взволнован этим опытом».

Вторая, но не менее важная — напоминание самому себе о безопасности полетов.

«Самолет — один из самых безопасных видов транспорта. Вероятность авиакатастрофы крайне мала, а статистика показывает, что авиаперелеты безопаснее, чем поездки на автомобиле», — отметил доктор Рамос.

Фокусировка на этих фактах помогает бросить вызов иррациональным страхам и почувствовать себя увереннее.

Также на борту самолета можно отвлечь свое внимание с помощью подкастов или книг. Это перенаправит внимание с тревожных мыслей, считает эксперт.

«Время пролетит незаметно, если вы увлечены чем-то увлекательным», — уверен он.

Кроме того, во время перелета необходимо практиковать дыхательные техники. Доктор Рамос советует делать глубокие вдохи: вдох через нос на четыре счета, задержка дыхания на четыре счета и выдох через рот на четыре счета.

А еще специалист советует использовать метод заземления 5-4-3-2-1. Эта техника помогает сосредоточиться на настоящем моменте: определить пять вещей, которые вы видите, четыре — которые можете потрогать, три — которые слышите, две — которые чувствуете по запаху, и одну — которую можете попробовать на вкус.

Мужчина также рекомендует использовать позитивный внутренний диалог, напоминая себе, что страх временен, а полет безопасен.

Ранее самолет с пассажирами на борту вернулся в аэропорт из-за ухудшения состояния пилота.