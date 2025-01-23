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На строительной площадке в Екатеринбурге нашли старые монеты и оружие

Монеты и оружие обнаружили на месте строительства здания ФСБ РФ в Екатеринбурге
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Anton Kavashkin/Russian Look/Global Look Press

Обломки оружия, пули и монеты обнаружили на строительной площадке по улице Вайнера в Екатеринбурге. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на акты государственной историко-культурной экспертизы.

В материале уточняется, что данная территория была признана памятником «Культурный слой Екатеринбурга XVIII — начала XX веков». При этом осенью 2022 года с разрешения властей здесь стартовали работы по возведению нового здания управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Свердловской области.

«При расчистке булыжной мостовой были обнаружены деформированные гильзы и пули, обломок огнестрельного оружия, монета 1925 года достоинством полкопейки. В ходе расчистки гранитных плит в северной части бутового фундамента обнаружена монета 1875 года достоинством 20 копеек», — говорится в материалах экспертизы.

Из текста следует, что всего на строительной площадке нашли 458 артефактов. Чаще всего специалистам попадались старинная посуда и ее фрагменты.

16 января департамент археологии французского города Орлеан сообщил об обнаружении при раскопках 21 свинцовой пластинки с проклятиями, которые датируются периодом с конца I и началом III веков нашей эры. При этом как минимум на одной из них текст написан на исчезнувшем галльском языке.

Ранее в одном из соборов в Литве нашли королевские сокровища.

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