В литовском соборе обнаружили королевские сокровища

В литовском соборе обнаружили спрятанные на 85 лет королевские сокровища. Об этом пишет CNN.

Исторические артефакты были замурованы в крипте кафедрального собора Вильнюса во время Второй мировой войны, в 1939 году. Они принадлежали в том числе великому князю литовскому Александру Ягеллончику, который жил в период с 1461 по 1506 год. Также найдены корона, цепочка, медальон, кольцо и надгробие Елизаветы Австрийской, или Эльжбете Габсбургайте, жившей в 1436–1505 годах, а также погребальные венцы и предметы нескольких других монархов.

«Обнаруженные погребальные знаки отличия монархов Литвы и Польши являются бесценными историческими сокровищами, символами многовековой традиции литовской государственности и Вильнюса как столицы, а также великолепными произведениями ювелирного искусства», — заявил архиепископ Вильнюсский Гинтарас Грушас.

Исторические сокровища были впервые обнаружены в склепах собора в 1931 году, когда храм чистили после наводнения. Артефакты находились в захоронениях. Они были очищены и выставлены на обозрение общественности, но в 1939 году их завернули в газеты и спрятали. Обнаружить их удалось лишь в сентябре 2024 года с помощью эндоскопов.

До этого в Норвегии обнаружили 1300-летние стеклянные бусы, монеты и камни в гробницах жен викингов.

Ранее дайверы обнаружили у берегов Сицилии затонувшее 2500-летнее судно, наполненное артефактами.