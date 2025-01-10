Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В литовском соборе обнаружили королевские сокровища

CNN: в литовском соборе обнаружили спрятанные на 85 лет королевские сокровища
close
Aistė Karpytė/Vilniaus arkivyskupija

В литовском соборе обнаружили спрятанные на 85 лет королевские сокровища. Об этом пишет CNN.

Исторические артефакты были замурованы в крипте кафедрального собора Вильнюса во время Второй мировой войны, в 1939 году. Они принадлежали в том числе великому князю литовскому Александру Ягеллончику, который жил в период с 1461 по 1506 год. Также найдены корона, цепочка, медальон, кольцо и надгробие Елизаветы Австрийской, или Эльжбете Габсбургайте, жившей в 1436–1505 годах, а также погребальные венцы и предметы нескольких других монархов.

«Обнаруженные погребальные знаки отличия монархов Литвы и Польши являются бесценными историческими сокровищами, символами многовековой традиции литовской государственности и Вильнюса как столицы, а также великолепными произведениями ювелирного искусства», — заявил архиепископ Вильнюсский Гинтарас Грушас.

Исторические сокровища были впервые обнаружены в склепах собора в 1931 году, когда храм чистили после наводнения. Артефакты находились в захоронениях. Они были очищены и выставлены на обозрение общественности, но в 1939 году их завернули в газеты и спрятали. Обнаружить их удалось лишь в сентябре 2024 года с помощью эндоскопов.

До этого в Норвегии обнаружили 1300-летние стеклянные бусы, монеты и камни в гробницах жен викингов.

Ранее дайверы обнаружили у берегов Сицилии затонувшее 2500-летнее судно, наполненное артефактами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами