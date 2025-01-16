Во Франции нашли десятки табличек с проклятиями на древних языках

Французские археологи нашли десятки захоронений эпохи Римской империи в городе Орлеан. Во многих из них оказались свинцовые таблички с проклятиями, причем как минимум одна из них была написана на ныне исчезнувшем галльском языке. Информация об открытии опубликована на официальном сайте департамента археологии города Орлеана (SAVO).

По словам ученых, находки датируются периодом с конца I и началом III веков нашей эры.

Специалисты извлекли из земли 21 свинцовую пластинку. Эти предметы, известные под латинским термином «defixiones», образованным из слов «пронзать» и «связывать». Подобные артефакты использовали для обращений к богам. Человек записывал на табличке просьбы к божеству, сворачивал ее, прокалывал гвоздем и помещал под землю. Обычно авторы посланий требовали от высших сил покарать своих врагов.

Экспертам удалось подробно изучить одну пластинку. Она оказалась на галльском и была найдена в захоронении рядом со скелетом мужчины. Там же оказались разбитая ваза и несколько монет.

Ученые частично перевели текст. Он был адресован Марсу Ригисамосу, или «Марсу Королевскому» — римскому богу войны. Согласно приблизительной интерпретации, проситель призывал гнев Марса на нескольких человек за их несправедливые поступки.

Научная группа планирует в ближайшее время проанализировать содержание других пластинок.

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