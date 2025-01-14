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Врач назвала причины облысения у мужчин и женщин

Врач Скорогудаева: стресс может вызвать облысение
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Freepik.com

Облысение у мужчин чаще всего вызывается генетической предрасположенностью. Об этом рассказала врач-дерматолог, эндокринолог, специалист по генетике Ирина Скорогудаева, передает Pravda.Ru.

Кроме того, причиной могут быть возрастные изменения, которые вызывает действие андрогенов — мужских половых гормонов, уточнила врач. У женщин, по ее словам, такой недуг может наступать в период климакса, когда уровень эстрогенов снижается. К причинам облысения Скорогудаева также отнесла стрессовый фактор, хронические заболевания и эмоциональное напряжение.

«Еще проблему потери волос могут вызвать: дефицит железа, цинка, меди и витаминов, таких как В3», — добавили в сообщении.

Ученые из Университета Уэстлейк (Китай) до этого установили, что прерывистое (интервальное) голодание может разрушать волосяные фолликулы и привести к выпадению волос у мышей. Интервальное голодание — относительно новый, но популярный тип питания, заключающийся в планировании периодов отказа от еды, сменяющихся периодами без ограничений в приеме пищи. Чаще всего худеющие практикуют схему 16/8, согласно которой нужно голодать 16 часов, а все планируемые приемы пищи «уместить» в восьмичасовое окно.

Ранее врач дала советы, которые помогут остановить облысение.

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