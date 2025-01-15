Трихологи назвали лучшие процедуры для борьбы с облысением

Мезотерапия является одной из самых эффективных процедур для борьбы с облысением, в ходе нее врач введет под кожу витаминные комплексы, направленные на восстановление волос. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на трихологов.

Еще одна процедура — плазмотерапия, которая основана на введении в кожу головы плазмы, обогащенной тромбоцитами. Этот метод может улучшить кровообращение и активировать рост новых волос. Для борьбы с выпадением волос можно прибегнуть и к дарсонвализации с помощью специального аппарата, который окажет воздействие на кожу головы импульсами тока высокой частоты.

«Помимо процедур, трихологи советуют обратить внимание на рацион. Избыточное потребление алкоголя и жирной пищи может ухудшить состояние волос. Постарайтесь сбалансировать питание, чтобы предоставить вашим волосам все необходимые витамины и минералы для роста», — добавили в сообщении.

Врач-дерматолог, эндокринолог и специалист по генетике Ирина Скорогудаева до этого говорила, что регулярный контроль за состоянием здоровья поможет остановить облысение.

Ранее врач назвала причины облысения у мужчин и женщин.