«Риски есть всегда»: врач опровергла связь ЭКО с онкозаболеваниями

Процедура ЭКО связана с минимальными рисками для женского здоровья, так как сопряжена с вмешательством в организм и работу гормонов. Но развитие онкозаболеваний она не провоцирует, заверила врач-акушер-гинеколог, репродуктолог клиники репродуктивных технологий «Ecofamily Clinic» Кристина Пришвина в пресс-центре НСН.

В целом риски различных осложнений и кровотечений есть при любом вмешательстве в организм, подчеркнула врач. Поэтому важно, чтобы пациентку сначала грамотно обследовали, а это включает в себя полный чекап, в том числе проверку работы всех органов, зависящих от гормонов, пояснила врач.

«На моей памяти не было ни одной пациентки, которая бы затем обратилась к онкологу, все этого боятся почему-то. Есть риски другие, но они минимальные. Главное попасть к грамотному специалисту», — заключила Пришвина.

До этого гинеколог-репродуктолог Мария Милютина заявила, что ЭКО не только никак не влияет на формирование онкозаболеваний у женщин, но даже показано больным раком на определенных стадиях. Это связано с тем, что зачастую после лечения от рака женщина становится бесплодной, поэтому важно сохранить ее яйцеклетки заранее. Она также сообщила, что по статистике каждая десятая женщина заболеет раком молочной железы, вне зависимости от того, делала она ЭКО или нет.

Ранее ученые выяснили, что ЭКО повышает риск развития хронических болезней у младенцев.