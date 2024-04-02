В России вскрыли ячейку «Правого сектора»*

Полиция в 2023 году вскрыла в Российской Федерации ячейку «Правого сектора» (организация запрещена в России) и другие организации. Об этом заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенной коллегии ведомства, сообщает ТАСС.

«Полицией вскрыта ячейка запрещенного украинского «Правого сектора», а также пресечено функционирование ряда запрещенных объединений», — сказал он.

Колокольцев также отметил, что приоритетной задачей сотрудников правоохранительных органов по-прежнему является противодействие экстремизму, нейтрализация деятельности радикальных структур.

До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге украинец получил срок за то, что переводил деньги «Правому сектору».

По версии следствия, вместе с жителем города украинец оборудовал нарколабораторию в одном из домов на проспекте Луначарского. Там они производили мефедрон и отдавали местному жителю.

Гражданин Украины два года перечислял деньги организации «Правый сектор».

Оба мужчины признали вину.

Ранее один из руководителей «Правого сектора» попал в реанимацию после подрыва его авто.