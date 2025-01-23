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Россиянам рассказали о главных трендах будущего в профессиональной сфере

Футуролог Попов: в России будут чаще нанимать сотрудников старше 50 лет
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AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Главным трендом ближайшего будущего в профессиональной сфере будет «старение» сотрудников, из-за дефицита кадров на работу будут нанимать сотрудников старше 50 лет. Об этом «Пятому каналу» рассказал футуролог Антон Попов.

По его словам, представители старшего поколения смогут передать остальным работникам знания и навыки в трудовой деятельности. Особенно это коснется токарей, сварщиков и других людей, которые умеют что-то делать руками, уточнил эксперт.

Помимо этого, трендом станет роботизация профессий. Так, например, к 2030-му около трети всех процессов в медицине будет привязано к роботам и искусственному интеллекту (ИИ).

«У людей остается функция контроля. То есть, опытный рентгенолог может оценить, ошибается ли искусственный интеллект, можно ли принимать на веру его диагноз», — отметил Попов.

Он уточнил, что подобная трансформация ждет программистов, переводчиков, водителей, бухгалтеров и других специалистов, функции которых можно разложить на алгоритмы.

Эксперт по миграционной повестке и найму персонала, директор платформы «Мигрант Сервис» Андрей Кладов до этого говорил, что зарплаты производственных рабочих, курьеров, водителей и строителей вырастут в первой половине 2025 года в России.

Ранее эксперт предупредил о рисках полномасштабного внедрения нейросетей.

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