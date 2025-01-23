Водителя катера, перерубившего российской школьнице ноги, обязали содержать ее до 18 лет

В Самарской области оставивший девочку без ног водитель судна будет содержать ее

В Самарской области суд вынес приговор 60-летнему водителю катера, по вине которого 12-летняя девочка осталась без ног. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 30 июля 2023 года на реке Сок в селе Малая Царевщина. Водитель катера не заметил школьницу и случайно наехал на нее. В результате случившегося ребенок получил травмы, которые медики квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

«Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года. Маломерное судно конфисковано в доход государства», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Также с осужденного взыскали компенсацию в пользу несовершеннолетней в размере 1,5 млн рублей — его обязали ежемесячно выплачивать потерпевшей сумму в размере прожиточного минимума, пока ей не исполнится 18 лет.

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