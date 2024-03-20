На уфимской автомойке автопогрузчик отрубил ковшом ноги женщине

В Уфе сотрудница автомойки лишилась конечностей, после наезда на нее коллеги на автопогрузчике. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Башкортостан.

Инцидент произошел на автомойке в Уфе 19 марта, 38-летняя сотрудница автомойки находилась на рабочем месте, когда на нее наехал водитель фронтального автопогрузчика, техника ковшом отрубила ноги женщине.

Пострадавшую госпитализировали, врачи не смогли ее спасти. На месте происшествия работали следователи и криминалисты, назначено проведение судебно-медицинских экспертиз, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Омске женщина попала в больницу с переломом и лишилась обеих ног.