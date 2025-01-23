Юноша отсудил £50 тыс. у колледжа из-за издевательств со стороны старшекурсников

В Северной Ирландии юноша, пострадавший от издевательств со стороны старшекурсников, получил более £50 тыс. (6,1 млн рублей. — прим. ред.). Об этом сообщает Би-би-си.

Девятнадцатилетний Габриэль Макконки, бывший ученик Методистского колледжа Белфаста, пострадал от жестокости других студентов, когда учился в шестом классе. В 2022 году он отправился вместе со своей командой по регби на сборы в Португалию, как утверждается, поездка была организована в рамках подготовки к Кубку школ.

Во время отдыха ученики старших классов заставили его и других пострадавших раздеться и бегать голыми по пляжу. Все это они записывали на видео, которым стали шантажировать жертв. Кроме того, хулиганы приказали Габриэлю побриться налысо и наблюдать за тем, как они принуждают других мальчиков совершать действия с секс-игрушкой.

Мать юноши, Сиан Мохинни, говорит, что ее сын вернулся домой «совершенно другим ребенком» и был «абсолютно сломлен». Позже молодой человек ушел из команды по регби.

«Ни одна мать не ожидает, что такие события произойдут во время школьной поездки. Они ожидают, что их дети будут под присмотром и наблюдением, [но в этом случае], очевидно, что-то пошло не так», — сказала она.

В итоге школа признала свою ответственность за халатность и отсутствие надзора, и семья подала гражданский иск, по которому Габриэль получил компенсацию. Сиан говорит, что рада такому исходу дела, и надеется, что ее сын найдет силы жить дальше. По ее словам, он больше всего расстроился из-за того, что не мог помочь другим мальчикам, подвергшимся унижениям. Это чувство беспомощности очень повлияло на него, добавила женщина.

Ранее в Тобольске педагог через суд потребовала у родительницы 200 тыс. рублей за оскорбление.