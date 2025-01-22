В Саратове бутылка с неизвестной жидкостью взорвалась в руках у подростка

Прокуратура Саратова проводит проверку по факту травмирования школьника, мальчик получил ожоги лица из-за взорвавшейся бутылки с неизвестной жидкостью. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 21 января, 14-летний мальчик был госпитализирован с ожогами лица, он находится в состоянии средней степени тяжести. По данным местных СМИ, школьник посмотрел в сети ролик с инструкцией по изготовлению горючей смеси. Он смешал в бутылке несколько компонентов, после чего емкость взорвалась у него в руках.

Какие цели преследовал подросток, выбрав столь опасное занятие — неизвестно. По факту произошедшего проводится проверка, обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Сочи восьмилетний мальчик серьезно пострадал после взрыва петарды. Ребенок нашел дома пиротехнику, которую приобрела его мать, и решил развлечься. Он самостоятельно поджег петарду и держал ее в руках, а когда она упала, поднял ее. В итоге та взорвалась у него в руке. В результате случившегося мальчику оторвало два пальца на левой руке. Также несовершеннолетний получил контузию глаза, у него травмировано лицо.

Ранее в Оренбургской области подросток едва не сгорел заживо на крыше поезда.