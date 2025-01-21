В Иркутске у подростка в груди взорвался фейерверк

В Иркутске прооперировали подростка с взорвавшимся в груди фейерверком

В Иркутске врачи спасли подростка с ранением груди. Об этом сообщает Ивано-Матренинская детская клиническая больница.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь, но выписали пациента только сейчас. Молодой человек вышел на улицу вместе с близкими и решил запустить петарду.

«Парень рассказал, что тоже устанавливал с друзьями пиротехнику, но не на открытом пространстве, а в какую-то трубу», – сообщается в публикации.

После поджога юноша почувствовал сильную боль, в больнице во время исследований у него выявили инородные предметы в грудной полости. Помимо этого, у пациента было разрушено ребро.

Как выяснили специалисты, предмет попал в организм пострадавшего, остановил кровотечение и не давал попасть воздуху.

«Думаю, что это был фейерверк, из тех, что взрываются на высоте. Сила заряда была такая, что мгновенно пробила и зимнюю куртку, и кожу, и взорвался он уже внутри», – поделился врач, работавший с пациентом.

В реанимации молодой человек находился более десяти дней, только после этого его перевели в хирургическое отделение. На данный момент пострадавший находится на амбулаторном лечении.

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