В оперштабе рассказали, как ЧП с танкерами сказалось на популяции птиц на Кубани

На Кубани сообщили о незначительном ущербе популяции птиц из-за ЧП с танкерами

Заместитель министра природных ресурсов Краснодарского края Андрей Колосков заявил, что ущерб, нанесенный популяции птиц в результате происшествия с танкерами у Керченского пролива, на данный момент оценивается как незначительный. Его слова приводятся в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

Он сообщил, что ежегодно на территории Краснодарского края зимуют около 300 тыс. особей.

«С учетом сведений орнитологов о естественном падеже в результате штормов, бескормицы или других причин, ущерб от ЧС для популяции незначительный», — сказал специалист.

Колосков отметил, что точный ущерб для популяции можно будет назвать в следующем году.

По его словам, около 90% птиц, которые пострадали в результате ЧС, — это чомга (большая поганка).

До этого сообщалось, что в краснодарском селе Витязево, входящем в состав Анапы, ветеринарам удалось спасти утку с рваной раной шеи. 15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Суда перевозили нефтепродукты и оказались в экстремальных погодных условиях: сильный шквалистый ветер и волнение моря до семи баллов стали причиной аварии. По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее спасенный от мазута лебедь обнял женщину-волонтера в Анапе.