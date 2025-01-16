Россияне полюбили бенто-торты

В 2024 году бенто-торты заняли существенную долю на российском рынке кондитерских изделий, их продажи выросли на 112% по сравнению с 2023 годом, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Flowwow.

Так, бенто-торты заказывают в пять раз чаще, чем обычные торты, чьи продажи за прошедший год выросли на 86%. Эти данные показывают устойчивый интерес к бенто-тортам, который сохраняется и усиливается на фоне растущего спроса на выпечку в целом.

«Бенто-торты стали популярны, потому что они компактные, удобные и легко адаптируются под любой повод. Влияет и доступная цена: средняя стоимость десерта — 1581 рубль. Наше исследование показало, что их чаще всего заказывают на дни рождения друзей, детей или партнера», — говорит заместитель директора по маркетингу Flowwow Сергей Погорелов.

Популярностью пользуются не только кастомный дизайн, но и необычная форма десертов. Так, за прошедший год продали 249 тортов-единорогов, 131 в форме бургера и 94 штуки с оформлением в виде долларов.

Больше всего в 2024 году выросли продажи японских сладостей моти — в 4,8 раза. Россияне купили моти на 14,5 млн рублей. Кроме того, летом 2024 года стал популярен новый для российского рынка десерт — дубайский шоколад, оборот которого составил 16,2 млн рублей. Его популярность продолжает расти.

Также среди трендов прошедшего года зефир ручной работы и трайфлы — десерты с бисквитом, взбитыми сливками и ягодами. Продажи товаров этих категорий за год выросли в 2,5 раза.

Ранее выяснилось, что россияне на праздниках активно тратили на сайты знакомств и спа-салоны.