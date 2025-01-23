Россиянин вылил кастрюлю кипятка на знакомого, чтобы успокоить его

Братский районный суд Иркутской области признал виновным жителя города Вихоревка в причинении тяжкого вреда здоровью знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в июне 2024 года. Обвиняемый распивал спиртное с братом бывшей сожительницы. В какой-то момент последний начал кричать и нецензурно выражаться. Тогда его приятель снял с плиты десятилитровую кастрюлю с кипятком и вылил на него ее содержимое. В результате случившегося потерпевший получил ожоги второй и третьей степени 39% поверхности тела.

Агрессора судили по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия» УК РФ и назначили ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Также мужчину обязали выплатить потерпевшему компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Ранее жительница Оренбургской области обиделась на сожителя и вылила на него кипяток.