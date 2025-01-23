России нужно признать море Лаптевых и Карское море своими внутренними водными объектами. Такое мнение высказал доктор военных наук, педагог Военной академии Генерального штаба ВС РФ Георгий Иванов на всероссийской научно-практической конференции «Безопасность Российской Арктики: исторические, геополитические, экологические, технико-экономические аспекты», передает РИА Новости.

Внутренние морские воды РФ — это воды, расположенные в сторону берега от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря страны.

По его словам, в данный момент «недруги» России наращивают свои возможности, поэтому наступило время, чтобы назвать Справка Карское море — одно из самых холодных морей России, которое омывает Красноярский край на севере. Карское море внутренним морем РФ, «чтобы проще решать наши вопросы», в том числе возложенные на российское МЧС.

Кроме того, считает Иванов, тоже самое необходимо сделать с морем Лаптевых. Он утверждает, что благодаря этому стало бы проще защитить море как «элемент Северного морского пути».

Море Лаптевых, окраинное море Северного Ледовитого океана, у северо-восточных берегов Азии, между архипелагом Северная Земля, полуостровом Таймыр, побережьем Сибири и Новосибирскими островами.

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