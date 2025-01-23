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Врач раскрыл, можно ли заразиться ВИЧ при посещении косметологического салона

Врач Неронов: заражение ВИЧ при посещении косметологического салона маловероятно
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Shutterstock/FOTODOM

Заражение вирусом иммунодефицита (ВИЧ) при посещении косметологического салона возможно, но маловероятно, особенно если человек посещает сертифицированные учреждения. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Если инфицированный человек был в салоне, получил повреждение кожи, и его кровь попала на инструмент (в достаточном количестве), после этого другой человек был на приеме, ему была нанесена травма с повреждением защитных покровов этим же необработанным инструментом», — объяснил Неронов.

Он добавил, что в основном инфицирование ВИЧ происходит при употреблении парентеральных наркотиков, а также при незащищенных, нетрадиционных половых контактах.

В декабре генеральный директор ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Александр Агафонов сообщил, что специалисты центра ведут работу над вакциной от ВИЧ, в настоящее время она конструируется, уже рассчитана ее структура.

По его словам, эксперты надеются, что уже в ближайшее время подходы, которые используются, дадут хороший результат. Предполагается, что новая вакцина будет защищать от любого варианта вируса.

Ранее сообщалось, что в мире резко сократилась заболеваемость ВИЧ.

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