Ресторан заплатит женщине $2,8 млн женщине, получившей ожоги из-за горячего соуса

В США женщина получит $2,8 млн за то, что обожглась слишком горячим соусом

В США женщина добилась более $2,8 млн компенсации от сети ресторанов за полученный от соуса ожог. Об этом сообщает San Antonio Express-News.

В 2023 году Дженезис Монита, 19-летняя жительница Сан-Антонио, получила ожоги, когда обедала в одном из ресторанов Bill Miller Bar-B-Q. Во время трапезы горячий соус барбекю, температура которого достигала 87℃ вместо положенных 74℃, пролился ей на бедро через порванные джинсы. Американка получила ожоги второй степени, после которых у нее остался шрам, потребовавший операции.

Присяжные единогласно признали, что компания проявила грубую халатность, выдав слишком горячий продукт и не обеспечив безопасную упаковку или предупреждение. Пострадавшая указала, что это уже не первый подобный инцидент в ресторане. Суд присудил ей компенсацию за физическую боль, душевные страдания, медицинские расходы и утраченный заработок, а также штрафные санкции против компании.

Адвокат компании утверждал, что температура соуса соответствовала минимальным требованиям безопасности, а другие случаи ожогов отсутствуют, несмотря на большие объемы продаж. Однако присяжные не признали вины пострадавшей и указали на недостаточную реакцию компании, которая после аналогичного случая в 2021 году не внесла изменений в свои методы работы.

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