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Московский спецназ задержал поджигателя релейного шкафа

Росгвардия: московский спецназ задержал поджигателя релейного шкафа

В столичном регионе с помощью спецназа был задержан причастный к совершению поджога релейного шкафа на перегоне Москва-3 — Маленковская Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба московской Росгвардии в своем Telegram-канале.

Подозреваемый искал работу через интернет, через некоторое время в одном из мессенджеров ему предложили вознаграждение в 10 тысяч рублей за поджог оборудования на железной дороге. Мужчина поджег релейный шкаф, после чего скрылся, однако денег от куратора не получил. Нарушения в движениях поездов из-за поджога не произошло.

«В отношении уроженца ближнего зарубежья 2002 года рождения возбуждено уголовное дело», — добавили в Росгвардии.

Подобный случай ранее произошел в Свердловской области. Несколько подростков, по версии следствия, получили в мессенджере задание поджечь релейный шкаф. За это они должны были получить 10 тысяч рублей. В результате после поджога их задержали.

Ранее в Красноярском крае 17-летний юноша попытался устроить диверсию за деньги и получил срок.

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