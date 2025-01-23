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В питьевой воде во Франции обнаружили опасные вещества

Le Monde: в питьевой воде во Франции обнаружили токсичные вещества
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В питьевой воде во Франции, особенно в Париже, зафиксировали высокое содержание опасных веществ, пишет газета Le Monde со ссылкой на независимые исследования международной исследовательской компании Eurofins и французской экологической организации Générations Futures.

Отмечается, что французы в основном пьют воду из-под крана. В ходе исследований специалисты обнаружили высокую концентрацию PFAS. Это сложные органические молекулы, в цепочках которых содержится большое число атомов фтора. PFAS широко используются в производстве тефлона, а также в производстве полимеров, красок, покрытий и различных расходных материалов.

«Мы... внимательно отслеживаем [уровни содержания] PFAS, которые встречаются по всей Франции в воде, продуктах питания и потребительских товарах», — говорится в публикации.

До этого издание Dagens Nyheter сообщало, что пловец Виктор Юханссон, представляющий сборную Швеции, снялся с заплыва на 10 км на Олимпиаде из-за качества воды в Сене.

Ранее в Париже назвали заболевания спортсменов из-за заплыва в Сене фейком.

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