В питьевой воде во Франции обнаружили опасные вещества

В питьевой воде во Франции, особенно в Париже, зафиксировали высокое содержание опасных веществ, пишет газета Le Monde со ссылкой на независимые исследования международной исследовательской компании Eurofins и французской экологической организации Générations Futures.

Отмечается, что французы в основном пьют воду из-под крана. В ходе исследований специалисты обнаружили высокую концентрацию PFAS. Это сложные органические молекулы, в цепочках которых содержится большое число атомов фтора. PFAS широко используются в производстве тефлона, а также в производстве полимеров, красок, покрытий и различных расходных материалов.

«Мы... внимательно отслеживаем [уровни содержания] PFAS, которые встречаются по всей Франции в воде, продуктах питания и потребительских товарах», — говорится в публикации.

До этого издание Dagens Nyheter сообщало, что пловец Виктор Юханссон, представляющий сборную Швеции, снялся с заплыва на 10 км на Олимпиаде из-за качества воды в Сене.

Ранее в Париже назвали заболевания спортсменов из-за заплыва в Сене фейком.