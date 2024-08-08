Шведский пловец снялся с заплыва на Олимпиаде из-за качества воды в Сене

Пловец Виктор Юханссон, представляющий сборную Швеции, снялся с заплыва на 10 км на Олимпиаде из-за качества воды в Сене. Об этом сообщает Dagens Nyheter.

«Мы изучили рекомендации медицинского штаба и приняли решение отказаться от участия. Не думаю, что найдется много людей, которые согласились бы хлебнуть воды из Сены», — заявил Юханссон.

Ранее первая в истории двукратная чемпионка ОИ в плавании на открытой воде на дистанции 10 км нидерландская пловчиха Шарон ван Раувендал призналась, что пила речную воду во время заплыва по Сене.

5 августа стало известно, что со смешанной эстафеты по триатлону снялись два швейцарских спортсмена — Адриен Бриффо и Симон Вестерманн. 31 июля Бриффо участвовал в индивидуальной триатлонной гонке и занял 49-е место. От выхода на следующий старт спортсмен был вынужден отказаться из-за проблем с желудком. Сообщалось, что атлет хлебнул воды из Сены, и это, вероятно, привело к заражению. Вестерманн должен был заменить Бриффо, но тоже отказался от участия в эстафете из-за кишечной инфекции.

Ранее в Париже назвали заболевания спортсменов из-за заплыва в Сене фейком.