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Калининградка развела костер в подъезде и не смогла объяснить зачем

Женщина устроила пожар в подъезде дома в Калининграде и попала в больницу
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Depositphotos

Жительница Калининграда разожгла костер в подъезде и едва не спалила дом. Об этом сообщает «Клопс».

По данным источника, ранним утром 22 января возгорание в подъезде трехэтажного дома на Аллее Смелых обнаружил вернувшийся со смены жилец со второго этажа. К тому времени помещение уже заволокло дымом и мужчина вызвал на место МЧС.

«Я <...> услышал треск в подъезде на третьем этаже — будто там горит большой костер. Было понятно, что серьезный пожар, открытое пламя. Я забежал в свою квартиру, схватил кошку и документы, выскочил обратно на улицу. Пожарные приехали быстро и зашли в дом. Вскоре вывели наружу соседку с третьего этажа, усадили ее в скорую. В каком она состоянии была, я не могу сказать, вообще я с ней не знаком. Спасатели работали еще около часа, я стоял на улице, пока огонь не потушили. На моем этаже в квартирах все нормально, подъезд закопчен и залит», — говорит местный житель.

По всей видимости, пожар произошел по вине 53-летней женщины, которая в итоге попала в больницу с отравлением угарным газом. Свои действия калининградка объяснить так и не смогла. Выяснилось, что не так давно она перенесла инсульт, что сказалось на ее психическом состоянии.

Ранее россиянин приревновал бывшую жену и устроил пожар в доме предполагаемого соперника.

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