Борцы с рабством объяснили, почему россияне выгораживают рабовладельцев

В движении «Альтернатива» не удивились закрытию дела о рабстве на ферме под Тулой

Тульское управление Следственного комитета закрыло уголовное дело о трудовом рабстве на яблочной ферме в поселке Ровно «в связи с отсутствием состава преступления». В волонтерской организации «Альтернатива», которая вызволяла рабочих с фермы, не удивились такому исходу и рассказали «Газете.Ru», что в таких делах часто нет вещественных доказательств, узники выгораживают рабовладельцев, а силовики закрывают дела.

«Ситуация эта не новая, к сожалению. Очень часто рабочие, среди которых оказываются те, кто просит о помощи, разделяются на два лагеря. Одни говорят о том, что их разными способами удерживают, обман, шантаж, психологическое и физическое насилие, не платят, отбирают документы. Вторые [говорят], что находятся по своей воле, все устраивает, зарплату платят, паспорта отдали на хранение. Учитывая, что чаще всего вещественных доказательств нет, остаются только слова всех участников процесса. А в таких условиях сотрудники правоохранительных органов предпочитают просто закрывать дело. Дальнейшие наши действия будут зависеть от желания самих потерпевших», – сообщили в организации.

Волонтеры отметили, что рабочие могут защищать рабовладельцев из-за страха или нежелания лишиться жилья.

«Люди, которые выгораживают рабовладельцев, делают это по разным причинам. Среди них может быть страх или то, что человеку негде жить, например, и он не хочет лишаться хотя бы такой крыши над головой. Также бывает, что в таких местах поощряют, например, алкогольную зависимость, что становится еще одним способом удержания там человека и его лояльного отношения к рабовладельцу», – пояснили в «Альтернативе».

В сентябре 2024 года волонтеры организации сообщили о ферме в поселке Ровно Тульской области, где цыгане держали людей в трудовом рабстве. Местное управление СК начало проверку, было возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что среди незаконно удерживаемых на ферме людей был и бывший участник специальной военной операции.

Один из освобожденных рабочих фермы Александр Коваценко в колонке для «Газеты.Ru» рассказывал, что люди жили в антисанитарных условиях, иногда к ним применяли физическую силу. Кроме того, их заставляли писать расписки, что никаких претензий они к своим «работодателям» не имеют.

В январе в СК заявили, что допросили 30 свидетелей и установили все обстоятельства дела. И пришли к выводу, что все рабочие содержались на ферме добровольно, им выплачивали зарплату, а противоправных действий в их отношении не совершалось.

Ранее в Ростовской области два брата три года держали в рабстве пятерых человек.