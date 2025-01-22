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В Ростове мальчик выстрелил из игрушечного пистолета в глаз четырехлетнему брату

В Ростове врачи спасли ребенка с пластиковой пулей в глазу
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Медики Ростовской больницы скорой медицинской помощи оказали помощь мальчику, которому в глаз попала пластиковая пуля от игрушечного пистолета. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

В больницу родителями был доставлен четырехлетний мальчик с травмой глаза, выяснилось, что в него из игрушечного пистолета случайно выстрелил брат. Пластиковая пуля попала пострадавшему в глаз.

«Офтальмологи констатировали кровоизлияние у маленького пациента. Немедленно оказали всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, решили госпитализировать мальчика, чтобы понаблюдать за ним несколько дней и провести противоотечную терапию», — сообщили в медицинском учреждении.

Убедившись, что зрению ребенка больше ничего не угрожает и случившееся обошлось без последствий для его здоровья, маленького пациента выписали на амбулаторное лечение.

Ранее семилетний мальчик случайно выстрелил себе в голову из пистолета отца.

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