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Плюнул в лицо: пассажиры автобуса подрались на остановке после конфликта в салоне

В Новосибирске пассажиры автобуса подрались после конфликта в салоне
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Телеграм-канал «Анонимный Новосибирск»

В Новосибирске конфликт, начавшийся в автобусе, закончился дракой на автобусной остановке. Об этом сообщает NGS.ru со ссылкой на очевидицу.

Инцидент произошел 22 января на остановке «Дом одежды». По словам женщины, все началось с перепалки в автобусе №3 между группой молодых людей и кондуктором.

«Молодые люди (две девушки и два парня) зашли в автобус на Плехановском жилмассиве, вели себя вызывающе, стоя на выходе из салона, и мешали людям выйти. Кондуктор сделала им замечание, и попросила отойти от дверей в салон, но они начали достаточно громко хамить», — пояснила сибирячка.

На этом конфликт не закончился. При выходе из автобуса молодежь продолжила ругаться на кондуктора. А затем один из хулиганов, по словам очевидицы, плюнул в лицо пассажирке, выходившей из салона на той же остановке. Затем молодой человек толкнул оппонентку. Люди, стоявшие на остановке, заступились за женщину и набросились на хулигана с кулаками.

«Парень, которого били, первый начал драку», — отметила собеседница издания.

Ранее в Петербурге кондуктор и контролер избили мужчину и выгнали его из автобуса.

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