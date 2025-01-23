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Десятилетняя россиянка пропала после визита к подруге при загадочных обстоятельствах

В Курской области ищут десятилетнюю девочку, пропавшую после похода к подруге
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Следственный комитет Российской Федерации

В Курской области сотни жителей Железногорска второй день ищут десятилетнюю Мирославу Зуеву, которая не вернулась домой после похода в гости. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Последний раз школьницу видели днем 22 января. Девочка пошла навестить подругу, которая живет в соседнем подъезде. Домой после этого она не вернулась, хотя путь из гостей до ее квартиры занимает всего несколько минут. Школьница вышла от подруги и после этого пропала. Телефон девочка оставила дома, поэтому отследить ее передвижения по гаджету невозможно.

Родители пропавшей сразу обратились в правоохранительные органы. В поисках ребенка принимают участие родственники, полицейские, спасатели, добровольцы — но пока они не увенчались успехом. Информации о местонахождении девочки нет уже более 15 часов.

Ранее житель поселка Моряк-Рыболов в Приморье поехал в лес с ружьем и пропал.

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