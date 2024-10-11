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Врач рассказала, помогает ли кофе с корицей похудеть

The Conversation: корица не помогает значительно ускорить похудение

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Добавление корицы в кофе может незначительно снизить уровень сахара в крови и «обуздать» голод, но похудеть таким способом не получится. Об этом изданию The Conversation рассказала Эванджелина Манциорис, практикующий диетолог из Университета Южной Австралии.

По словам врача, способность корицы ускорять похудение оценивалась во множестве исследований. Одно из них показало, что употребление 1,5 граммов корицы в день (такое количество содержится в половине чайной ложки) уменьшает окружность талии на 1,68 см за несколько месяцев.

Другой мета-анализ 21 клинического исследования с участием 1480 человек продемонстрировал, что корица также снижает индекс массы тела, она не влияет на соотношение жировой и мышечной массы в теле. Диетолог добавила, что в целом потеря веса, которая наблюдалась у участников этих высококачественных исследований, была очень незначительной.

Манциорис отметила, что корица позволяет глюкозе (сахару) в крови быстрее проникать в клетки организма. Это помогает повысить эффективность работы гормона инсулина, что, в свою очередь, немного ускоряет расщепление жира и ослабляет голод. Тем не менее, специя не ускоряет жиросжигание напрямую.

Диетолог добавила, что при сочетании корицы с кофе снижение веса может быть обусловлено эффектом второго. Однако веских доказательств, подтверждающих это, пока не обнаружено.

Ранее был раскрыт секрет быстрого и успешного похудения.

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