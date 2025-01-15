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Стало известно, когда люди научились готовить костную муку

IJO: на севере Китая нашли древнейшие сосуды для перетирания костей в порошок
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Wei et al. 2024

Китайские археологи из Университета Чжэнчжоу обнаружили одни из древнейших на сегодня свидетельств переработки людьми костей в костную муку. Открытие сделали на месте раскопок Селаочжуан в провинции Хэнань на севере КНР. Исследование опубликовано в Международном журнале остеоархеологии (IJO).

Селаочжуан принадлежит культуре Пэйлиган, существовавшей около 9000–7000 лет до нашей эры. Культура известна одним из самых ранних в истории производством ферментированных напитков, древнейших тональных флейт, ткачеством и вышивкой, а также созданием основ китайской письменности.

В новом исследовании ученые извлекли из земли керамические треножники с остатками пищи. На основании обеих типологий и последующего подтверждения датировки с помощью масс-спектрометрии было установлено, что сосуды были изготовлены между 6085 и 6369 годами до нашей эры.

Группа обнаружила определенные соединения и минералы, включая гидроксиапатит, магнийвитлокит, фосфатные и карбонатные группы, а также ключевые элементы, включая углерод, кислород, фосфор, кальций и магний, все из которых являются типичными компонентами, содержащимися в костях.

Они пришли к выводу, что костный порошок, скорее всего, измельчали ​​и готовили вместе с желудями и другими дикими растениями.

Исследователи предполагают, что обработка костного порошка в Селаочжуан представляла собой важную стратегию выживания во время перехода от охоты и собирательства к земледелию.

Долгое время предполагалось, что различные палеолитические общества использовали методы извлечения костного жира из несъедобных на первый взгляд отходов.

По словам ученых, древние люди толкли кости в муку, а затем добавляли ее в кипящую воду вместе с различными растениями. В результате получалась питательная похлебка.

Ранее археологи нашли во Франции древнейшую трехмерную карту местности.

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