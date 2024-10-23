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Россиянка склеила ресницы суперклеем, когда делала маникюр

В Смоленске врачи помогли девушке, склеившей ресницы суперклеем

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FotograFFF/Shutterstock

Медики спасли жительницу Смоленска после склеивания ресниц суперклеем, девушка случайно попала клеем в глаз. Об этом сообщает городская станция скорой медицинской помощи.

В экстренные службы обратилась молодая смолянка, девушка была напугана и сообщила, что случайно склеила себе ресницы суперклеем и не может открыть глаза. Прибывшим медикам пострадавшая объяснила, что приклеивала ногти клеем, он попал ей в глаз, появилась резкая боль, жжение и веки сомкнулись. Что делать в такой ситуации, она не знала.

Бригада скорой помощи оказала девушке первую помощь. Врачи также напомнили, что при попадании клея в глаза необходимо тщательно промыть их водой , наложить повязку и обратиться к офтальмологу.

До этого сообщалось, что в Тюмени 28-летний молодой человек попал в больницу с воспалением на правом глазу. Выяснилось, что он едва не потерял зрение из-за того, что бита шуруповерта попала ему в глаз.

Ранее двухлетняя девочка едва не лишилась зрения, склеив глаза строительным клеем.

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