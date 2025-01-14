Россиянин внезапно ослеп после тренировки

Хирурги Нижегородской областной клинической больницы (НОКБ) имени Семашко восстановили зрение внезапно ослепшему молодому мужчине. Об этом сообщил главный редактор местного издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Абсолютно здоровый 23-летний мужчина полностью ослеп на один глаз после тяжелых физических нагрузок, офтальмохирурги диагностировали у него ретинопатию Вальсальвы. Эта патология часто поражает молодых людей.

«Возникает она из-за резкого подъема внутригрудного или внутрибрюшного давления, что приводит к скачку давления внутри глаза и может спровоцировать разрыв сосуда сетчатки», — рассказал врач отделения микрохирургии глаза №1 Дмитрий Войнов.

Хирургам удалось полностью восстановить зрение пациента.

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