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Россиянин внезапно ослеп после тренировки

В Нижегородской области спасли мужчину, ослепшего после тренировки
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ГБУЗ НО НОКБ им Н.А.Семашко/VK

Хирурги Нижегородской областной клинической больницы (НОКБ) имени Семашко восстановили зрение внезапно ослепшему молодому мужчине. Об этом сообщил главный редактор местного издания «Стационар-пресс» Алексей Никонов в своем Telegram-канале.

Абсолютно здоровый 23-летний мужчина полностью ослеп на один глаз после тяжелых физических нагрузок, офтальмохирурги диагностировали у него ретинопатию Вальсальвы. Эта патология часто поражает молодых людей.

«Возникает она из-за резкого подъема внутригрудного или внутрибрюшного давления, что приводит к скачку давления внутри глаза и может спровоцировать разрыв сосуда сетчатки», — рассказал врач отделения микрохирургии глаза №1 Дмитрий Войнов.

Хирургам удалось полностью восстановить зрение пациента.

До этого сообщалось, что в Подмосковье у глухонемой женщины удалили редкую 40-сантиметровую опухоль. Новообразование не было связано ни с одним из органов или сосудов, никуда не врастало и состояло из мышечной ткани.

Ранее в Ростове врачи спасли мужчину с огромным камнем в почке.

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