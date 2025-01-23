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Психолог ответила, стоит ли платить детям за хорошие оценки

Психолог Дугенцова: детям не стоит платить за хорошие оценки
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Shutterstock

Родителям не стоит платить ребенку за хорошие оценки, потому что так он будет учиться не ради знаний, а ради денег. Об этом «Москве 24» рассказала детский психолог-педагог Дарья Дугенцова.

Она отметила, что такой стимул может повысить успеваемость школьника только на время. При этом такой шаг снизит его внутреннюю мотивацию развиваться без вознаграждения, предупредила психолог.

Чтобы не допустить этого, родителям советуют поддерживать внутреннюю мотивацию и найти другие методы поощрения.

«Например, похвала и признание от родителей укрепят ребенку самооценку, а качественно проведенное время вместе улучшает эмоциональную связь. Постановка целей будет развивать ответственность, а поддержка интересов — стимулировать совершенствование способностей. Из нефинансовых наград подойдут маленькие подарки или привилегии», — сказала Дугенцова.

Психолог Богдан Дерябин до этого рассказал «Газете.Ru», что стимулирование детей получать хорошие оценки деньгами может привести к тому, что они потеряют мотивацию к учебе без оплаты. При этом такие поощрения допустимы, если родители ставят перед собой цель научить ребенка планировать личный бюджет и распоряжаться своими деньгами, добавил он.

Ранее были названы главные ошибки, которые родители допускают в финансовом воспитании детей.

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