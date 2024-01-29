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Названы главные ошибки, которые родители допускают в финансовом воспитании детей

Консультант Колбасина: родителям не стоит платить ребенку за оценки

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Успех ребенка в финансовом плане зависит от того, как его родители обращаются с деньгами. Об этом «Москве 24» рассказала финансовый консультант, бизнес-психолог Наталья Колбасина.

Так, по ее словам, выражение «денег нет», которое постоянно повторяют родители, вырабатывает в детях привычку жить в состоянии жертвы с ограниченными материальными возможностями. В этом случае у ребенка может пропасть умение мечтать, желать и позволять себе иметь больше.

«Поэтому от фраз про «денег нет» надо избавляться и приучать себя и ребенка, что средства всегда есть. Это не значит, что любое детское желание что-то купить надо выполнять. Просто невозможность это сделать в данный момент следует объяснять иначе. Например, сказать, что на сегодня покупка этой вещи не запланирована, но можно включить ее в план для следующего похода в магазин. Либо предложить ребенку накопить на эту вещь постепенно», — отметила эксперт.

Еще одна ошибка взрослых — платить детям за оценки. Она отметила, что ребенок должен учиться для себя, чтобы получить знания, которые в будущем помогут в работе. Помимо этого, бизнес-психолог рекомендует выдавать детям с пяти-шести лет карманные деньги, чтобы они чувствовали себя самостоятельными и могли освоить основы финансовой грамотности.

Эксперт по управлению капиталом Сергей Зацепа до этого рассказал «Газете.Ru», что для формирования финансовой подушки для ребенка с помощью пассивного дохода нужно на нее откладывать и по возможности безопасно инвестировать, чтобы защитить откладываемые средства от инфляции.

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