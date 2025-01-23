Мошенники начали приглашать россиян в фальшивые домовые чаты

Мошенники начали использовать для обмана россиян фальшивые домовые чаты, развешивая в подъездах объявления с QR-кодами для вступления в группу. Вестись на такие объявления крайне опасно — после сканирования кода человека перекинет на поддельный сайт, который поможет злоумышленникам украсть данные пользователя, предупредил в беседе с RT общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Мошенники завлекают жильцов, предлагая присоединиться к группе для обсуждения коммунальных вопросов, ремонта или экстренных ситуаций. При переходе на сайт пользователю предложат ввести пароль от аккаунта либо другую информацию, включая банковскую, что позволит злоумышленникам завладеть данными и средствами жертвы либо украсть ее аккаунт в мессенджере.

«В некоторых случаях QR-коды могут перенаправлять на ссылки для оплаты якобы «общедомовых нужд» или «неотложных работ», — добавил Бондарь. — А в более изощренных схемах это может быть приглашение в сомнительные организации или даже секты, маскирующиеся под домовые группы».

Объявления при этом выглядят очень правдоподобными, а жильцы, как правило, привыкли доверять к информации, которую размещают в подъезде. Именно это доверие позволяет мошенникам проворачивать свои схемы, так как достаточно одного неверного шага, чтобы забрать все деньги жильца, подчеркнул эксперт. Он призвал никогда не переходить по ссылкам и QR-кодам с публичных объявлений, а при обнаружении объявления в подъезде сообщить о нём управляющей компании или старшему по дому — они должны предупредить остальных жильцов об опасности. Сам QR-код публиковать нигде нельзя даже в целях предупреждения.

Организовать чат дома лучше по официальным каналам — через главного по дому или УК. Приглашать людей вступить в него лучше в личной переписке по ссылке в текстовом виде, чтобы каждый мог проверить её подлинность, заключил эксперт.

Напомним, также специалист предупреждал, что мошенники могут тайно вступать в домовые чаты, а затем обманывать участников. Например, они могут предложить что-то купить (парковочное место или прочее), скинуться на что-то и так далее, а после перевода денег — пропасть.

Ранее россиян предупредили о взломах Telegram при помощи домовых чатов.