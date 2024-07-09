Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мошенники начали обманывать россиян с помощью домовых чатов

Эксперт по ЖКХ Бондарь: с новоселов часто выманивают деньги в домовых чатах

close
100%
Depositphotos

Мошенники придумали новую схему обмана россиян – они используют для выманивания денег домовые чаты. Чаще всего на это попадаются новоселы, которым злоумышленники предлагают что-то купить или «скинуться» на новую услугу, рассказал 360.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

В качестве примера распространенного обмана Бондарь привел предложение купить парковочное место – обычно за это просят внушительную сумму, однако вскоре после переводе средств так называемый «продавец» пропадает из чата.

«Другой популярный трюк — продажа несуществующих товаров. Злоумышленники часто выбирают для этого новые жилые комплексы, где многие делают ремонт», — отметил эксперт ЖКХ.

По его словам, в таких случаях в домовых чатах размещают объявления о продаже бытовой техники, стройматериалов. Как и в случае с парковочным местом, мошенник перестает отвечать на звонки и сообщения сразу после получения предоплаты.

Чтобы не стать жертвой обмана, Бондарь посоветовал перед совершением любых сделок настаивать на личной встрече и осмотре покупаемого товара. Бывает, что мошенники собирают средства якобы на благотворительные цели – в этом случае нужно требовать документы и дополнительную информацию.

Нельзя доверять предложениям незнакомых людей, которые требуют немедленных действий – к примеру, срочно купить парковочное место, пока осталась возможность. Как правило, преступники нарочно стараются поторопить свою жертву, чтобы не дать ей время критически подумать, заключил эксперт.

Напомним, недавно мошенники начали красть деньги и личные данные россиян при помощи YouTube. Они рассылают с предложением заработка от известного финансового бренда, а в конечном итоге крадут средства с карты пользователя.

Юрист ранее предупредил россиян о штрафах за оскорбления соседей в чатах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами