В Махачкале избившая 94-летнюю пенсионерку сиделка пойдет под суд

В Махачкале будут судить сиделку, избивавшую 94-летнюю пенсионерку

В Дагестане перед судом предстанет сиделка, которую обвиняют в нанесении побоев 94-летней подопечной. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, женщина неоднократно избивала пострадавшую. Эти действия не причиняли серьезных травм, но они причиняли пенсионерке «физические и психические страдания».

«В настоящее время предварительное следствие окончено. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения», – сообщается в публикации.

О том, что сиделка неоднократно избивала подопечную, сын женщины узнал, поставив камеры в квартире. Сначала 60-летняя помощница показалась ему адекватной, но позже он заметил синяки.

Женщина заявила, что пожилые люди иногда падают, но мужчина установил камеру и на кадрах заметил, как работница избивает подопечную. При этом сиделка оскорбляла пенсионерку.

Ранее домработницу приговорили к году тюрьмы за избиение годовалого ребенка.